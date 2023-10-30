В ЦБ России заявили о планах ужесточить регулирование более крупных экосистем

В Центробанке России заявили о намерении вести экосистемное регулирование на основании принципа пропорциональности, предусматривающее более строгий контроль для более крупных платформ.

Об этом говорится в проекте финансового регулятора основных направлений развития финрынка России на 2024 год и период 2025—2026 годов.

«Банк России считает, что необходимо продолжить разработку подходов к регулированию платформенного и экосистемного бизнеса», — указывается в документе.

Отмечается, что такое регулирование не должно создавать барьеры процессам структурной трансформации и цифровизации экономики.

«Оно должно базироваться на принципе пропорциональности в зависимости от размера платформы/экосистемы и потенциальных рисков от их деятельности, то есть к крупнейшим участникам должно предъявляться больше требований», — подчёркивается в проекте.

Ранее в Центробанке России заявили, что ограничения на движение капитала должны иметь точечный, ограниченный во времени характер.