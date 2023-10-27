МСБ выкупил у Москвы более 17 тысяч квадратных метров недвижимости
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичный портал мэра и правительства.
«Больше всего помещений — 20 — находится в центре столицы, их общая площадь составила 4,1 тыс. кв. м. На севере арендаторы выкупили 13 помещений площадью 1,7 тыс. кв. м», — рассказал Гаман.
Также 11 объектов находятся на востоке и юге Москвы. По десять объектов было выкуплено в ЗАО, ЮЗАО и СВАО, семь объектов в ЮВАО, пять — в ЗелАО и три — в СЗАО.
Выкупить недвижимость у города могут предприниматели, арендующие её на срок не менее двух лет, и входящие в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства.
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