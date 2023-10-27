МСБ выкупил у Москвы более 17 тысяч квадратных метров недвижимости

Руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что малый и средний бизнес (МСБ) Москвы за июль — сентябрь 2023 года выкупил по преимущественному праву свыше 17 тыс. кв. м арендуемой недвижимости.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на столичный портал мэра и правительства.

«Больше всего помещений — 20 — находится в центре столицы, их общая площадь составила 4,1 тыс. кв. м. На севере арендаторы выкупили 13 помещений площадью 1,7 тыс. кв. м», — рассказал Гаман.

Также 11 объектов находятся на востоке и юге Москвы. По десять объектов было выкуплено в ЗАО, ЮЗАО и СВАО, семь объектов в ЮВАО, пять — в ЗелАО и три — в СЗАО.

Выкупить недвижимость у города могут предприниматели, арендующие её на срок не менее двух лет, и входящие в перечень субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выделили на поддержку малого бизнеса 49 млрд рублей.