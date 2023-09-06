В Татарстане выделили на поддержку малого бизнеса 49 млрд рублей

Министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов на заседании регионального кабмина рассказал о поддержке местных предприятий.

Об этом сообщает inkazan.ru.

Как отметил Шагиахметов, в 2023 году на поддержку крупных градообразующих предприятий предоставили 32,8 млрд рублей, из которых около 26 млрд рублей выделили на субсидии, 3,8 млрд — на программы фонда развития промышленности, ещё 2,9 млрд — на льготные кредиты.

Малый и средний бизнес получил поддержку на 49 млрд рублей. Из них 18,7 млрд рублей направили на инвестиционные цели и льготные кредиты, ещё 5,8 млрд — на кредитные каникулы.

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