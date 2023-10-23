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В Москве открыли приём заявок на гранты для экспортёров

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На сайте Московского экспортного центра открыт приём заявок от экспортёров, поставляющих продукцию в дружественные страны. Представители МСБ могут возместить 10% от суммы внешнеторгового договора.
В Москве открыли приём заявок на гранты для экспортёров
  • Gettyimages.ru

Заявки на гранты принимают до 7 ноября, информирует телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

По словам вице-мэра Натальи Сергуниной, грант предоставляют юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. По её словам, в прошлом году столичные власти возместили экспортёрам около 300 млн рублей.

«Получателями стали разработчики программного обеспечения, производители оборудования, лекарств, пищевой продукции, анимационные студии и другие предприятия», — уточнила Сергунина.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области заняты 240 тыс. человек.

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