В Москве открыли приём заявок на гранты для экспортёров

На сайте Московского экспортного центра открыт приём заявок от экспортёров, поставляющих продукцию в дружественные страны. Представители МСБ могут возместить 10% от суммы внешнеторгового договора.

Заявки на гранты принимают до 7 ноября, информирует телеканал «360» со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

По словам вице-мэра Натальи Сергуниной, грант предоставляют юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. По её словам, в прошлом году столичные власти возместили экспортёрам около 300 млн рублей.

«Получателями стали разработчики программного обеспечения, производители оборудования, лекарств, пищевой продукции, анимационные студии и другие предприятия», — уточнила Сергунина.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в малом и среднем бизнесе Калининградской области заняты 240 тыс. человек.