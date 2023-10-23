Абрамченко: Россия и Монголия отошли от расчётов в валютах недружественных стран

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что Россия и Монголия во взаимной торговле отошли от расчётов в валютах недружественных стран.

Об этом она рассказала в ходе заседания российско-монгольской межправкомиссии.

«В блоке взаимной торговли отошли от расчётов в валютах недружественных стран», — цитирует Абрамченко ТАСС.

Она уточнила, что большая часть платежей в настоящий момент осуществляется в национальных валютах, а также в валютах дружественных стран.

Абрамченко также сообщила, что Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе в Россию ряда отдельных видов сельхозпродукции.