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Абрамченко: Россия и Монголия отошли от расчётов в валютах недружественных стран

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Российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что Россия и Монголия во взаимной торговле отошли от расчётов в валютах недружественных стран.
Абрамченко: Россия и Монголия отошли от расчётов в валютах недружественных стран
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в ходе заседания российско-монгольской межправкомиссии.

«В блоке взаимной торговли отошли от расчётов в валютах недружественных стран», — цитирует Абрамченко ТАСС.

Она уточнила, что большая часть платежей в настоящий момент осуществляется в национальных валютах, а также в валютах дружественных стран.

Абрамченко также сообщила, что Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе в Россию ряда отдельных видов сельхозпродукции.

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