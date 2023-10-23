Абрамченко: Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе ряда товаров

Российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе в Россию ряда отдельных видов сельхозпродукции.

Об этом она рассказала в ходе заседания российско-монгольской межправкомиссии.

«Мы положительно решили вопрос беспошлинного ввоза в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Монголии», — цитирует Абрамченко РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с монгольским президентом Ухнаагийн Хурэлсухом выразил надежду на хорошие темпы реализации проекта по созданию газопроводной системы через Монголию в Китай.