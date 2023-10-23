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Абрамченко: Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе ряда товаров

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Российский вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе в Россию ряда отдельных видов сельхозпродукции.
Абрамченко: Россия и Монголия договорились о беспошлинном ввозе ряда товаров
  • РИА Новости

Об этом она рассказала в ходе заседания российско-монгольской межправкомиссии.

«Мы положительно решили вопрос беспошлинного ввоза в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции из Монголии», — цитирует Абрамченко РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с монгольским президентом Ухнаагийн Хурэлсухом выразил надежду на хорошие темпы реализации проекта по созданию газопроводной системы через Монголию в Китай.

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