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Миллер назвал крайний срок начала поставок газа из России в Китай

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Крайний срок начала поставок газа из России в Китай по «дальневосточному» маршруту назначен на 2027 год, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Миллер назвал крайний срок начала поставок газа из России в Китай
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В эфире телеканала «Россия-1» он сообщил, что компания подписала новое соглашение по строительству газопровода с Дальнего Востока.

«Это ещё плюс 10 млрд куб. м газа к тем 38 млрд, которые у нас определены поставкой по «Силе Сибири». Крайний срок у нас 2027 год — начало поставок по дальневосточному маршруту», — передаёт ТАСС слова Миллера.

Ранее он заявил, что «Газпром» будет поставлять в Венгрию дополнительные объёмы газа.

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