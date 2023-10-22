Миллер назвал крайний срок начала поставок газа из России в Китай

Крайний срок начала поставок газа из России в Китай по «дальневосточному» маршруту назначен на 2027 год, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

В эфире телеканала «Россия-1» он сообщил, что компания подписала новое соглашение по строительству газопровода с Дальнего Востока.

«Это ещё плюс 10 млрд куб. м газа к тем 38 млрд, которые у нас определены поставкой по «Силе Сибири». Крайний срок у нас 2027 год — начало поставок по дальневосточному маршруту», — передаёт ТАСС слова Миллера.

Ранее он заявил, что «Газпром» будет поставлять в Венгрию дополнительные объёмы газа.