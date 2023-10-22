Экономист Абрамов: увеличение расчётов в рублях за экспорт может укрепить курс
«Если импорт растёт и оплачивается в большей мере свободно конвертируемой валютой, её может не хватать, что будет способствовать ослаблению рубля даже при увеличении его доли в российском экспорте», — сказал он агентству «Прайм».
Вместе с этим Абрамов считает, что ограничения на импорт не за рубли вводить не нужно: это влияет не только на инфляцию, но и на инвестиционную политику компаний.
В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент БРИКС надо наладить систему расчётов в нацвалютах и финансовую логистику.