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Экономист Абрамов: увеличение расчётов в рублях за экспорт может укрепить курс

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Переориентация России на экспорт ресурсов за рубли может укрепить национальную валюту, однако важно и то, чем именно российская сторона платит за импорт, рассказал завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов.

«Если импорт растёт и оплачивается в большей мере свободно конвертируемой валютой, её может не хватать, что будет способствовать ослаблению рубля даже при увеличении его доли в российском экспорте», — сказал он агентству «Прайм».

Вместе с этим Абрамов считает, что ограничения на импорт не за рубли вводить не нужно: это влияет не только на инфляцию, но и на инвестиционную политику компаний.

В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что в настоящий момент БРИКС надо наладить систему расчётов в нацвалютах и финансовую логистику.

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