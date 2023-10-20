Новак: нужно привести цены на бензин в рознице к уровню не выше инфляции

Вице-премьер России Александр Новак поручил ФАС и Минэнерго продолжить работу по приведению цен на бензин и дизтопливо в мелком опте и рознице к уровню не выше инфляции.

Об этом сообщили в кабмине.

«Новак поручил Федеральной антимонопольной службе совместно с Минэнерго продолжить работу с проблемными регионами по приведению цен на бензин и дизельное топливо в мелком опте и рознице к уровню не выше инфляции по итогам года», — говорится в сообщении.

Нефтяным компаниям рекомендовали увеличить производство зимнего дизельного топлива до индикативных уровней для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

Ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что ведомство отслеживает ситуацию с наращиванием запасов зимних видов топлива нефтяными компаниями в российских регионах.