Узнать больше

Минэнерго России отслеживает ситуацию с наращиванием запасов зимних видов топлива

Короткая ссылка
Минэнерго отслеживает ситуацию с наращиванием запасов зимних видов топлива нефтяными компаниями в российских регионах. Об этом заявил глава министерства Николай Шульгинов.
Минэнерго России отслеживает ситуацию с наращиванием запасов зимних видов топлива
  • РИА Новости

«Вице-премьер дал поручение нефтяным компаниям обратить внимание на увеличение объёмов выпуска зимних видов топлива, это нужно и для северного завоза. В рамках этого поручения и работаем», — приводит РИА Новости его слова.

Шульгинов подчеркнул, что компании находятся в процессе наращивания запасов зимнего топлива.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для российского рынка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить