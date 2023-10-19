Минэнерго России отслеживает ситуацию с наращиванием запасов зимних видов топлива
- РИА Новости
«Вице-премьер дал поручение нефтяным компаниям обратить внимание на увеличение объёмов выпуска зимних видов топлива, это нужно и для северного завоза. В рамках этого поручения и работаем», — приводит РИА Новости его слова.
Шульгинов подчеркнул, что компании находятся в процессе наращивания запасов зимнего топлива.
Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для российского рынка.