Минэнерго России отслеживает ситуацию с наращиванием запасов зимних видов топлива

Минэнерго отслеживает ситуацию с наращиванием запасов зимних видов топлива нефтяными компаниями в российских регионах. Об этом заявил глава министерства Николай Шульгинов.

«Вице-премьер дал поручение нефтяным компаниям обратить внимание на увеличение объёмов выпуска зимних видов топлива, это нужно и для северного завоза. В рамках этого поручения и работаем», — приводит РИА Новости его слова.

Шульгинов подчеркнул, что компании находятся в процессе наращивания запасов зимнего топлива.

Ранее вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяным компаниям увеличить производство зимнего дизельного топлива для российского рынка.