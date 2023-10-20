В Москве выдали 23 тысячи кредитов по программе «Семейной ипотеки» с начала года
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Об этом информирует НСН.
По словам Ефимова, это на 46% превышает показатель января текущего года и на 54,4% — показатель августа 2022-го. Также в минувшем августе было выдано почти 5 тыс. таких кредитов, что стало новым рекордом за всё время реализации программы.
Москва — лидер программы «Семейная ипотека» среди российских регионов, отметил вице-мэр.
«По итогам восьми месяцев 2023 года в столице зарегистрирован каждый десятый из выданных по стране кредитов, что почти 18% от их объёма», — уточнил он.
Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование компании «Метриум», использовавшей данные Росреестра Москвы, сообщала, что в столице в августе этого года банки выдали 14 тыс. ипотечных кредитов, что на 7% больше, чем в июле, и на 53% — чем в августе 2022-го, когда было зарегистрировано 9,3 тыс. ипотечных сделок.