В Москве выдали 23 тысячи кредитов по программе «Семейной ипотеки» с начала года

Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за первые восемь месяцев 2023 года в столице выдано около 23 тыс. кредитов по программе «Семейная ипотека». Их общий объём оценивается в 205,5 млрд рублей.

Об этом информирует НСН.

По словам Ефимова, это на 46% превышает показатель января текущего года и на 54,4% — показатель августа 2022-го. Также в минувшем августе было выдано почти 5 тыс. таких кредитов, что стало новым рекордом за всё время реализации программы.

Москва — лидер программы «Семейная ипотека» среди российских регионов, отметил вице-мэр.

«По итогам восьми месяцев 2023 года в столице зарегистрирован каждый десятый из выданных по стране кредитов, что почти 18% от их объёма», — уточнил он.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на исследование компании «Метриум», использовавшей данные Росреестра Москвы, сообщала, что в столице в августе этого года банки выдали 14 тыс. ипотечных кредитов, что на 7% больше, чем в июле, и на 53% — чем в августе 2022-го, когда было зарегистрировано 9,3 тыс. ипотечных сделок.