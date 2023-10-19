Аналитик Антонов: саудовский риал и дирхам ОАЭ могут составить конкуренцию юаню

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов предположил, что саудовский риал и дирхам ОАЭ в будущем могут претендовать на роль новых мировых расчётных валют.

Однако пока основными остаются доллар США, евро, иена, фунт стерлингов и юань, отметил эксперт в беседе с URA.RU.

Международный валютный фонд признал юань — единственную из валют развивающихся стран — мировой резервной валютой. По словам аналитика, для того, чтобы составить конкуренцию юаню, нужно, чтобы мировыми резервными валютами были признаны валюты ещё и других развивающихся стран.

«Возможно, такой потенциал есть у саудовского риала и дирхама ОАЭ. Но в ближайшее время вряд ли кто может потеснить мировые резервные валюты в международных расчётах», — объяснил Антонов.

Ранее банк «Открытие» и страховщик «Росгосстрах Жизнь» провели опрос, который показал, что почти 40% россиян считают китайский юань достойной заменой доллару и евро для целого спектра операций.