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Опрос: почти 40% россиян назвали юань достойной заменой доллару и евро

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Банк «Открытие» и страховщик «Росгосстрах Жизнь» провели опрос, который показал, что почти 40% россиян считают китайский юань достойной заменой доллара и евро для целого спектра операций.
Опрос: почти 40% россиян назвали юань достойной заменой доллару и евро
  • Gettyimages.ru

«Около 39% считают юань достойной заменой доллара и евро как валюты для личных сбережений и внешнеторговых операций России», — цитирует итоги исследования РИА Новости.

Уточняется, что чаще всего такой позиции придерживались сибиряки (48%), а реже других — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Северо-Западном федеральном округе (по 34%).

Исследование проводилось в течение недели в сентябре, в нём приняли участие 1,6 тыс. человек в возрасте 18—65 лет.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что процесс дедолларизации на пространстве БРИКС становится необратимым.

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