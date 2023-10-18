Инфляция в России ускорилась до 6,38%

В Минэкономразвития России сообщили об ускорении инфляции в годовом выражении до 6,38%.

«На неделе с 10 по 16 октября 2023 года рост потребительских цен замедлился до 0,15% после роста на 0,24% на неделе с 3 по 9 октября 2023 года. Год к году инфляция составила 6,38% г/г после 6,26% г/г», — говорится в докладе ведомства.

Ранее первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что Банк России по мере стабильного замедления инфляции и понижения инфляционных ожиданий предпримет все усилия для снижения ключевой ставки.

При этом, по данным РБК, банки нарастили заимствования у ЦБ России в ожидании роста ключевой ставки.