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РБК: банки нарастили заимствования у ЦБ России в ожидании роста ключевой ставки

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В России банки в середине октября резко увеличили объём заимствований у Центрального банка. 12 октября их обязательства выросли до 6,98 трлн рублей, 13 октября — до 7,14 трлн. При этом 17 октября обязательства снизились до 3,27 трлн рублей.
РБК: банки нарастили заимствования у ЦБ России в ожидании роста ключевой ставки
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РБК со ссылкой на статистику Банка России.

Отмечается, что в связи с наращиванием объёма заимствования сектор перешёл к ситуации, когда долг банков перед ЦБ превышает объём средств, которые размещены на депозитах и корреспондентских счетах.

Как сказали опрошенные изданием эксперты, рост долга банковского сектора перед ЦБ является признаком того, что банки ожидают повышения ключевой ставки на заседании, которое состоится 27 октября.

Ранее первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин заявил, что Банк России по мере стабильного замедления инфляции и понижения инфляционных ожиданий предпримет все усилия для снижения ключевой ставки.

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