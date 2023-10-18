ЦБ России не будет устанавливать ограничения на использование цифрового рубля

Центробанк не планирует устанавливать ограничения на использование цифрового рубля.

Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора России Алла Бакина.

«Никаких ограничений нет, и вводить их бессмысленно. Мы не планируем их устанавливать», — цитирует её ТАСС.

В сентябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может быть использован в международных расчётах к 2025 году.

Директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что российский Центробанк уже прорабатывает с регуляторами дружественных стран возможность расчётов в цифровом рубле.