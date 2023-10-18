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ЦБ России не будет устанавливать ограничения на использование цифрового рубля

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Центробанк не планирует устанавливать ограничения на использование цифрового рубля.
ЦБ России не будет устанавливать ограничения на использование цифрового рубля
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Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы регулятора России Алла Бакина.

«Никаких ограничений нет, и вводить их бессмысленно. Мы не планируем их устанавливать», — цитирует её ТАСС.

В сентябре глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что цифровой рубль может быть использован в международных расчётах к 2025 году.

Директор департамента национальной платёжной системы ЦБ Алла Бакина заявила, что российский Центробанк уже прорабатывает с регуляторами дружественных стран возможность расчётов в цифровом рубле.

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