Миллер: трубопроводные поставки в Китай могут достичь уровня поставок в Европу

Трубопроводные поставки «Газпрома» в Китай могут выйти на уровень поставок в Западную Европу.

Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объёмов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу», — заявил Миллер.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с монгольским президентом Ухнаагийном Хурэлсухом выразил надежду на хорошие темпы реализации проекта по созданию газопроводной системы через Монголию в Китай.