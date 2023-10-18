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Миллер: трубопроводные поставки в Китай могут достичь уровня поставок в Европу

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Трубопроводные поставки «Газпрома» в Китай могут выйти на уровень поставок в Западную Европу.
Миллер: трубопроводные поставки в Китай могут достичь уровня поставок в Европу
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин».

«Только трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объёмов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу», — заявил Миллер.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с монгольским президентом Ухнаагийном Хурэлсухом выразил надежду на хорошие темпы реализации проекта по созданию газопроводной системы через Монголию в Китай.

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