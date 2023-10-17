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Аналитик Антонов прокомментировал динамику курса биткоина

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Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов высказался о динамике курса биткоина. Он напомнил, что в понедельник, 16 октября, цена выросла на 4,96% и составила $28,5 тыс.
Аналитик Антонов прокомментировал динамику курса биткоина
  • Gettyimages.ru
  • © anita2020

«В начале торгов в США котировки поднимались до $30 тыс., а диапазон колебаний за день составил более 10%. Рост ускорился после срабатывания защитных стоп-лоссов трейдеров», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Антонов, рост курса криптовалюты наблюдался на фоне сообщений о том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США не станет оспаривать судебное решение, которое разрешило компании Grayscale конвертировать свой фонд GBTC в биткоиновый биржевой инвестиционный фонд.

«Кто-то целенаправленно использовал фейк для срабатывания стоп-лоссов выше $28 500 и ослабления давления на покупателей перед заседанием ФРС», — пояснил эксперт.

По его словам, ожидается ещё одно восходящее движение до 19 октября, после чего возможна небольшая корректировка до 26 октября.

Ранее аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков выразил мнение, что уход Binance не окажет существенного влияния на российский рынок.

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