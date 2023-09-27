Аналитик Першиков: уход Binance не окажет влияния на рынок криптовалют в России
«Полный уход из РФ существенно скажется на результатах Binance, которые значительно ухудшились за последние пару лет на фоне криптозимы и давления со стороны регуляторов», — сказал он в беседе с «Российской газетой».
Першиков не исключил роста спроса россиян на другие криптоплощадки, а также на другие криптосервисы, которые ранее предоставляла Binance.
Со своей стороны, старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев в беседе с РИАМО отметил, что Binance упрощала вход для новичков, но с другой стороны, её уход позволит пользователям изучить рынок.
«Непонятно, даст ли уход Binance какой-то толчок для развития индустрии внутри страны или пользователи просто перераспределятся по другим международным сервисам», — сказал он.
По его словам, для продолжения работы с криптовалютой существует достаточно площадок.
Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России. Биржа решила продать свой российский бизнес компании CommEX.