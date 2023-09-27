Аналитик Першиков: уход Binance не окажет влияния на рынок криптовалют в России

Аналитик рынка криптовалют Виктор Першиков выразил мнение, что уход Binance не окажет существенного влияния на российский рынок.

«Полный уход из РФ существенно скажется на результатах Binance, которые значительно ухудшились за последние пару лет на фоне криптозимы и давления со стороны регуляторов», — сказал он в беседе с «Российской газетой».

Першиков не исключил роста спроса россиян на другие криптоплощадки, а также на другие криптосервисы, которые ранее предоставляла Binance.

Со своей стороны, старший аналитик BestChange.ru Никита Зуборев в беседе с РИАМО отметил, что Binance упрощала вход для новичков, но с другой стороны, её уход позволит пользователям изучить рынок.

«Непонятно, даст ли уход Binance какой-то толчок для развития индустрии внутри страны или пользователи просто перераспределятся по другим международным сервисам», — сказал он.

По его словам, для продолжения работы с криптовалютой существует достаточно площадок.

Ранее сообщалось, что криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России. Биржа решила продать свой российский бизнес компании CommEX.