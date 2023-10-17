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В Пакистане заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в энергетике

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Пакистан рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с Россией в сфере энергетики, заявила официальный представитель МИД исламской республики Мумтаз Захра Балоч.
В Пакистане заявили о заинтересованности в сотрудничестве с Россией в энергетике
  • Gettyimages.ru

«Пакистан контактирует с Россией в энергетическом секторе. Мы получили первые поставки (нефти. — RT) из России, и мы рассчитываем на длительное сотрудничество, в особенности в энергетическом секторе», — сказала она РИА Новости.

Ранее глава Минэнерго Пакистана Мухаммад Али в рамках Российской энергетической недели заявил, что страна в перспективе может закрыть около 10% своей потребности в нефти за счёт поставок из России.

В мае министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан в интервью Bloomberg сообщал, что пакистанская сторона планирует закупать нефть из России за юани и пакистанские рупии на постоянной основе.

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов отмечал, что у Пакистана есть запрос на поставки российского СПГ, как оперативные, так и на перспективу.

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