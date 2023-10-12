Минэнерго Пакистана: российская нефть обеспечит 10% всех потребностей страны
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Об этом заявил глава Минэнерго Пакистана Мухаммад Али в рамках Российской энергетической недели.
По его словам, страна традиционно закупала нефть с Ближнего Востока, а в июле впервые получила пробную поставку топлива из России. Его качество устроило Пакистан.
«В перспективе мы хотим покрывать 10% наших потребностей (в нефти. — RT) от российской нефти», — отметил Али.
В мае министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан в интервью Bloomberg сообщал, что пакистанская сторона планирует закупать нефть из России за юани и пакистанские рупии на постоянной основе.