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Минэнерго Пакистана: российская нефть обеспечит 10% всех потребностей страны

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Пакистан в перспективе может закрыть около 10% своей потребности в нефти за счёт поставок из России.
Минэнерго Пакистана: российская нефть обеспечит 10% всех потребностей страны
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Об этом заявил глава Минэнерго Пакистана Мухаммад Али в рамках Российской энергетической недели.

По его словам, страна традиционно закупала нефть с Ближнего Востока, а в июле впервые получила пробную поставку топлива из России. Его качество устроило Пакистан.

«В перспективе мы хотим покрывать 10% наших потребностей (в нефти. — RT) от российской нефти», — отметил Али.

В мае министр энергетики Пакистана Хуррам Дастгир Хан в интервью Bloomberg сообщал, что пакистанская сторона планирует закупать нефть из России за юани и пакистанские рупии на постоянной основе.

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