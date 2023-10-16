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Воробьёв рассказал о развитии восточного направления экспорта из Подмосковья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что регион развивает восточное направление экспорта. Заметно растут поставки в том числе в ОАЭ и Саудовскую Аравию.
Воробьёв рассказал о развитии восточного направления экспорта из Подмосковья
  • Gettyimages.ru
  • © thepoo

«В этом году, думаю, мы заметно увеличим экспорт товаров. И это здорово, потому что позволяет расти малым, средним компаниям. То есть они ещё более конкурентоспособными делают продукты, не застаиваются и не засиживаются, пытаются оптимизировать и сделать продукты лучше», — отметил Воробьёв в эфире канала «Россия 24».

По словам губернатора, в 2022 году экспорт Подмосковья составил $13 млрд.

«Нужно время, чтобы адаптироваться, и мы оказываем поддержку бизнесу для того, чтобы найти партнёра в той или иной стране», — цитирует Воробьёва телеканал «360».

Как добавил губернатор, работа проходит в том числе совместно с Российским экспортным центром.

Ранее сообщалось, что Удмуртия нарастила объёмы экспорта в Индию на 89% по итогам 2022 года.

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