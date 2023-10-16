В Татарстан направят 241,8 млн рублей на развитие технопарков

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в Татарстан на развитие инфраструктуры технопарков в сфере электронной промышленности направят 241,8 млн рублей.

Об этом сообщает «Реальное время».

По словам премьера, поддержка призвана частично возместить затраты на проектирование, строительство и модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, а также на покупку оборудования и технологическое подключение к инженерным сетям.

Также средства будут направлены ещё в три региона страны — Башкирию, Владимирскую и Нижегородскую области. В сумме за три года субъекты получат 2,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье анонсировали строительство нового индустриального парка.