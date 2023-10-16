В Татарстан направят 241,8 млн рублей на развитие технопарков
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Об этом сообщает «Реальное время».
По словам премьера, поддержка призвана частично возместить затраты на проектирование, строительство и модернизацию объектов промышленной инфраструктуры, а также на покупку оборудования и технологическое подключение к инженерным сетям.
Также средства будут направлены ещё в три региона страны — Башкирию, Владимирскую и Нижегородскую области. В сумме за три года субъекты получат 2,2 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье анонсировали строительство нового индустриального парка.