РФПИ и холдинг КНР инвестируют в завод по переработке сельскохозяйственных культур
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Сообщение появилось накануне визита президента России Владимира Путина в Пекин, где 17—18 октября будет проходить Третий международный форум «Один пояс — один путь».
Строительство и запуск завода запланированы на период 2025—2026 годов.
Предприятие проектной мощностью более 330 тыс. тонн продукции в год, в том числе 140 тыс. тонн гидратированного рапсового масла, более 180 тыс. тонн рапсового шрота и 2 тыс. тонн рапсового лецитина, будет оснащён современным оборудованием.
В ходе визита в Китай РФПИ также объявил о создании фонда объёмом более 100 млрд рублей для инвестиций в авиационную промышленность.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает форум «Один пояс — один путь» как способ равноправного и взаимовыгодного продвижения сотрудничества в Евразии.