Узнать больше

РФПИ и холдинг КНР инвестируют в завод по переработке сельскохозяйственных культур

Короткая ссылка
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих холдингов КНР заявили о совместных инвестициях в размере более 6 млрд рублей в проект строительства завода по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае.
РФПИ и холдинг КНР инвестируют в завод по переработке сельскохозяйственных культур
  • Gettyimages.ru
  • © krugli

Сообщение появилось накануне визита президента России Владимира Путина в Пекин, где 17—18 октября будет проходить Третий международный форум «Один пояс — один путь». 

Строительство и запуск завода запланированы на период 2025—2026 годов.

Предприятие проектной мощностью более 330 тыс. тонн продукции в год, в том числе 140 тыс. тонн гидратированного рапсового масла, более 180 тыс. тонн рапсового шрота и 2 тыс. тонн рапсового лецитина, будет оснащён современным оборудованием.

В ходе визита в Китай РФПИ также объявил о создании фонда объёмом более 100 млрд рублей для инвестиций в авиационную промышленность.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает форум «Один пояс — один путь» как способ равноправного и взаимовыгодного продвижения сотрудничества в Евразии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить