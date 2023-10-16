РФПИ и холдинг КНР инвестируют в завод по переработке сельскохозяйственных культур

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих холдингов КНР заявили о совместных инвестициях в размере более 6 млрд рублей в проект строительства завода по переработке сельскохозяйственных культур в Красноярском крае.

Сообщение появилось накануне визита президента России Владимира Путина в Пекин, где 17—18 октября будет проходить Третий международный форум «Один пояс — один путь».

Строительство и запуск завода запланированы на период 2025—2026 годов.

Предприятие проектной мощностью более 330 тыс. тонн продукции в год, в том числе 140 тыс. тонн гидратированного рапсового масла, более 180 тыс. тонн рапсового шрота и 2 тыс. тонн рапсового лецитина, будет оснащён современным оборудованием.

В ходе визита в Китай РФПИ также объявил о создании фонда объёмом более 100 млрд рублей для инвестиций в авиационную промышленность.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия рассматривает форум «Один пояс — один путь» как способ равноправного и взаимовыгодного продвижения сотрудничества в Евразии.