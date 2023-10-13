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Сийярто: Венгрия получила из России все законтрактованные объёмы топлива и нефти

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Венгрия получила в 2023 году все законтрактованные объёмы нефти, газа и ядерного топлива из России, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Сийярто: Венгрия получила из России все законтрактованные объёмы топлива и нефти
  • AP

«Россия и все российские компании, с которыми у нас заключены контракты, выполняют свои контрактные обязательства. В этом году мы получили все законтрактованные к этому моменту объёмы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Сийярто заявил, что Европейский союз требует от Венгрии покупать как можно меньше энергоносителей у России.

При этом, добавил он, ЕС не оказывает Будапешту никакой финансовой поддержки, чтобы власти могли покупать энергоносители из других источников.

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