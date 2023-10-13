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Аналитик Юшков допустил рост стоимости нефти до $100 в конце года

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков заявил, что к концу 2023 года стоимость барреля нефти Brent может приблизиться к $100.
Аналитик Юшков допустил рост стоимости нефти до $100 в конце года
  • РИА Новости

В беседе с «Газетой.Ru» он отметил, что цены вырастут из-за дефицита нефти на мировом рынке.

«К IV кварталу тенденция нарастания дефицита возьмет своё. Особенно на фоне роста спроса на топливо со стороны Китая, Индии, Ближнего Востока и других стран Азии при ограниченных возможностях нарастить предложение на фоне недостатка инвестиций», — сказал Юшков.

По его словам, в таких условиях цена закрепится на уровне $90—$100 за баррель или даже ближе к $100 за баррель.

Ранее частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Фёдор Сидоров в беседе с RT дал прогноз по рынку нефти на предстоящую неделю.

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