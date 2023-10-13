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Новак: европейцы на сегодняшний день с удовольствием покупают российский СПГ

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Вице-премьер России Александр Новак заявил в интервью RT Arabic, что европейцы на сегодняшний день с удовольствием покупают российский сжиженный природный газ.

Он ответил на вопрос, возможно ли увеличить поставки СПГ в европейские страны.

По словам Новака, это всё зависит от потребностей Европы и от того, какую политику они будут проводить.

«На сегодняшний день, они с удовольствием покупают наш российский СПГ. Наряду с другим СПГ, который приходит туда, в том числе и катарским, и американским. Посмотрим, как будут развиваться там спрос и предложение», — сказал вице-премьер.

Новак добавил, что российский СПГ конкурентоспособен, а объёмы его поставок действительно увеличились.

Также Новак в интервью RT Arabic заявил, что Россия планирует серьёзно развивать производство сжиженного природного газа.

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