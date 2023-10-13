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Новак высказался о цене на нефть на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке

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Вице-премьер России Александр Новак в интервью RT Arabic высказался о цене на нефть на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Новак высказался о цене на нефть на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

Он отметил, что участники рынка, покупающие и продающие нефть, учитывают риски, в том числе «те триггеры и конфликтные ситуации», которые возникают в мире, в том числе на Ближнем Востоке.

«Мы видели, что в первые дни конфликта цена выросла, на несколько долларов. И это было как раз отражением того, как рынок отреагировал. Но, если цена сейчас чуть-чуть припала, это означает, что, значит, так рынок оценивает, что ничего, значит, там не происходит такого, которое бы серьезно повлияло на мировые нефтяные рынки», — сказал Новак.

9 октября цены на нефть резко выросли на фоне событий на Ближнем Востоке.

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