Новак: поставки газа в Республику Сербскую могут вырасти до 1,5 млрд кубометров
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«Сейчас они получают порядка 30—40 млн кубометров в год. Если там будет строиться газовая генерация, тогда эти объёмы могут вырасти до 1—1,5 млрд кубометров», — приводит ТАСС его слова в кулуарах РЭН.
Новак подчеркнул, что стороны заинтересованы в строительстве газопровода в Республику Сербскую.
Кроме того, российский вице-премьер обсудил с министром энергетики Азербайджана Парвизом Огтай оглы Шахбазовым возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку для реверса российской нефти.