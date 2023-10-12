Узнать больше

Новак: поставки газа в Республику Сербскую могут вырасти до 1,5 млрд кубометров

Короткая ссылка
Поставки российского газа в Республику Сербскую могут вырасти до 1,5 млрд кубометров в год. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.
Новак: поставки газа в Республику Сербскую могут вырасти до 1,5 млрд кубометров
  • Gettyimages.ru
  • © Larry Lee Photography

«Сейчас они получают порядка 30—40 млн кубометров в год. Если там будет строиться газовая генерация, тогда эти объёмы могут вырасти до 1—1,5 млрд кубометров», — приводит ТАСС его слова в кулуарах РЭН.

Новак подчеркнул, что стороны заинтересованы в строительстве газопровода в Республику Сербскую.

Кроме того, российский вице-премьер обсудил с министром энергетики Азербайджана Парвизом Огтай оглы Шахбазовым возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку для реверса российской нефти.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить