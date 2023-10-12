Новак: поставки газа в Республику Сербскую могут вырасти до 1,5 млрд кубометров

Поставки российского газа в Республику Сербскую могут вырасти до 1,5 млрд кубометров в год. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак.

«Сейчас они получают порядка 30—40 млн кубометров в год. Если там будет строиться газовая генерация, тогда эти объёмы могут вырасти до 1—1,5 млрд кубометров», — приводит ТАСС его слова в кулуарах РЭН.

Новак подчеркнул, что стороны заинтересованы в строительстве газопровода в Республику Сербскую.

Кроме того, российский вице-премьер обсудил с министром энергетики Азербайджана Парвизом Огтай оглы Шахбазовым возможность расширения нефтепровода Тихорецк — Баку для реверса российской нефти.