В Крыму направят 63 млн рублей на поддержку рыболовецких компаний

В Крыму приняли решение поддержать рыболовецкие компании. На эти цели будет предусмотрено финансирование.

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

«Принято решение о поддержке 20 крымских рыболовецких компаний, которые несут убытки в связи со сложившейся ситуацией. На эти цели будет выделено 63 млн рублей», — заявил Аксёнов.

По его словам, механизм предоставления меры поддержки будет организован по аналогии с выплатами в курортной сфере.

Ранее сообщалось, что в Курганской области введут дополнительные меры поддержки для аграриев.