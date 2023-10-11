Путин: надо быть тупым, чтобы не понимать последствий отказа от российских ресурсов
Об этом он сказал в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».
Президент объяснил, что в мире есть определённый объём добычи и потребления.
Он отметил, что в случае сокращения закупок в каком-то регионе общий объём потребления всё равно сохраняется. По словам Путина, в связи с этим ресурсы приходится покупать в другом месте и «без этого невозможно».
«Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», — заявил российский лидер.
Путин также заявил, что порой удивляется происходящему в сфере экономики в Европе.
Президент напомнил о попытках стран Евросоюза отказаться от российских энергоносителей, в результате чего европейская экономика находится на околонулевой отметке.