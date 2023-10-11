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Путин: надо быть тупым, чтобы не понимать последствий отказа от российских ресурсов

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Российский президент Владимир Путин заявил, что страны Евросоюза, отказавшись от энергоресурсов из России, нанесли ущерб сами себе. По его словам, «надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать».

Об этом он сказал в ходе пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».

Президент объяснил, что в мире есть определённый объём добычи и потребления.

Он отметил, что в случае сокращения закупок в каком-то регионе общий объём потребления всё равно сохраняется. По словам Путина, в связи с этим ресурсы приходится покупать в другом месте и «без этого невозможно».

«Это надо быть тупым абсолютно, чтобы этого не понимать», — заявил российский лидер.

Путин также заявил, что порой удивляется происходящему в сфере экономики в Европе.

Президент напомнил о попытках стран Евросоюза отказаться от российских энергоносителей, в результате чего европейская экономика находится на околонулевой отметке.

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