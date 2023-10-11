Путин: к концу десятилетия рост спроса на СПГ может повыситься до 600 млн тонн

Рост спроса на СПГ в мире к концу десятилетия может достигнуть 600 млн т, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По его словам, в 2024 году терминалы по приёму СПГ будут действовать в 55 государствах.

«К концу десятилетия спрос на СПГ в мире может вырасти примерно в полтора раза — до 600 млн тонн в год», — отметил Путин.

26 сентября исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от поставок газа из России, включая СПГ.