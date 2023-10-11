Путин: к концу десятилетия рост спроса на СПГ может повыситься до 600 млн тонн
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По его словам, в 2024 году терминалы по приёму СПГ будут действовать в 55 государствах.
«К концу десятилетия спрос на СПГ в мире может вырасти примерно в полтора раза — до 600 млн тонн в год», — отметил Путин.
26 сентября исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от поставок газа из России, включая СПГ.