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Путин: к концу десятилетия рост спроса на СПГ может повыситься до 600 млн тонн

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Рост спроса на СПГ в мире к концу десятилетия может достигнуть 600 млн т, заявил российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.
Путин: к концу десятилетия рост спроса на СПГ может повыситься до 600 млн тонн
  • Gettyimages.ru
  • © Mischa Keijser

По его словам, в 2024 году терминалы по приёму СПГ будут действовать в 55 государствах.

«К концу десятилетия спрос на СПГ в мире может вырасти примерно в полтора раза — до 600 млн тонн в год», — отметил Путин.

26 сентября исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Евросоюз не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от поставок газа из России, включая СПГ.

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