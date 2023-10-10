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Аналитик спрогнозировал цены на газ в районе $450—550 за тысячу кубометров

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Анастасия Белоусова
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов прокомментировал в беседе с RT данные, согласно которым биржевые цены на газ в Европе впервые с 22 августа превысили $500 за 1 тыс. куб. м.
Аналитик спрогнозировал цены на газ в районе $450—550 за тысячу кубометров
  • РИА Новости

По словам специалиста, с 1 октября в большинстве европейских стран начинается отопительный сезон, и на этом фоне потребление энергоресурсов увеличивается, как и их отбор из подземных хранилищ.

«При этом в Европе начинает по-настоящему холодать, что ещё больше увеличивает потребление природного газа. Также регулярно возникают опасения по поводу перебоев поставок из Норвегии или Австралии на фоне забастовок», — считает Чернов.

Тем не менее, напомнил аналитик, европейские подземные хранилища газа в текущем году заполнены на рекордную величину, опережающую примерно на 15% значения средней заполненности за последние пять лет.

«Дефицита газа ожидать не стоит, особенно с учётом замедления европейской промышленности. Объёмы производства Германии, например, считавшейся «локомотивом» европейской промышленности, падают четыре месяца подряд, с мая 2023 года. Начало отопительного сезона на рынке уже отыграли, и теперь стоимость газа просто сместится в диапазон торгов немного выше, в районе $450—550 за тысячу кубометров», — объяснил Чернов.

По его мнению, цены начнут расти, если похолодает, либо же начнут поступать какие-то сообщения о возможных рисках забастовок на нефтегазовых предприятиях в Норвегии или Австралии.

Ранее биржевые цены на газ в Европе впервые с 22 августа превысили $500 за 1 тыс. куб. м.

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