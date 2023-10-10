Биржевые цены на газ в Европе превысили $500 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе впервые с 22 августа превысили $500 за 1 тыс. куб. м.

globallookpress.com

© Marta FernÃƒÂ°Ndez Jara/Keystone Press Agency

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE. По данным на 09:24 мск, цена ноябрьских фьючерсов по индексу TTF составляла $507,7. 9 октября курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже отметки 100 рублей.