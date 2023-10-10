Биржевые цены на газ в Европе превысили $500 за тысячу кубометров
Биржевые цены на газ в Европе впервые с 22 августа превысили $500 за 1 тыс. куб. м.
- globallookpress.com
- © Marta FernÃƒÂ°Ndez Jara/Keystone Press Agency
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.
По данным на 09:24 мск, цена ноябрьских фьючерсов по индексу TTF составляла $507,7.
9 октября курс доллара в ходе торгов на Московской бирже упал ниже отметки 100 рублей.
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