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Экономист Руднева рассказала о вкладе в научную экономику нового лауреата Нобелевской премии

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Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики Университета МИСИС Анастасия Руднева заявила, что новый лауреат Нобелевской премии Клаудия Голдин внесла большой вклад в понимание условий формирования зарплаты в контексте гендерного критерия.

«Данные, собранные более чем за 200 лет, позволили выявить разницу, и зачастую довольно существенную, между оплатой труда женщин и мужчин. И несмотря на экономический прогресс, инновации и цифровизацию, а также приоритеты целей концепции устойчивого развития в части социального равенства, эта разница хотя и сокращалась, но незначительно», — сказала Руднева в беседе с газетой «Известия».

По её словам, Голдин называет важнейшим фактором для построения карьеры женщин изменение их социальных ролей, в том числе в части их обязанностей в семье.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование женского труда.

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