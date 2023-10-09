Аналитик Остапкович: роль женщины на рынке труда стоит на передовых позициях
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По словам специалиста, вопрос актуален для любой страны и мира в целом.
«Сейчас гендерные проблемы поднимаются везде», — объяснил Остапкович.
Он добавил, что роль женщины в экономике и на рынке труда «стоит на передовых позициях».
«Это очевидный факт. Поэтому я лично воспринимаю это (решение о вручении премии. — RT) позитивно», — заключил экономист.
Ранее стало известно, что премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2023 года присуждена американской исследовательнице Клаудии Голдин.
Награда вручена «за улучшение понимания роли женщин на рынке труда».