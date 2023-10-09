Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование женского труда
Премия Государственного банка Швеции памяти Альфреда Нобеля 2023 года присуждена американской исследовательнице Клаудии Голдин.
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Об этом объявил Нобелевский комитет Королевской академии наук.
Награда вручена «за улучшение понимания роли женщин на рынке труда».
Ранее стало известно, что Нобелевскую премию по литературе присудили норвежскому драматургу Юну Фоссе.
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