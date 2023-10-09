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Специалист Мальцев прокомментировал присуждение Нобелевской премии по экономике

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И. о. зав. кафедрой политической экономии экономического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Мальцев прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование женского труда.
Специалист Мальцев прокомментировал присуждение Нобелевской премии по экономике
  • AP

«До определённого момента гендерные различия, присутствующие на рынке труда, не находились в центре внимания специалистов. Клаудия Голдин одной из первых глубоко занялась этим вопросом. Её исследования очень иллюстративны, богаты качественной эмпирикой, и они показывают, как женщин можно ещё более эффективно интегрировать в экономику и как преодолеть гендерные разрывы в оплате труда», — заявил Мальцев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Голдин, по сути, проложила дорогу новому направлению исследований.

Как отметил эксперт, страны находятся на разных этапах социально-экономического развития, и благодаря таким исследованиям можно понять, куда они пойдут в будущем и какие изменения могут произойти на их рынках труда.

Ранее директор Центра конъюнктурных исследований при Институте статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что Нобелевскую премию по экономике вручили за исследование женского труда.

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