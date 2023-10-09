Экономист спрогнозировал курс доллара в середине октября на уровне 98—102 рублей

Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver, спрогнозировал в беседе с RT, как будут меняться курсы доллара и евро в ближайшее время.

«Скорее всего, причина таких колебаний доллара и евро к рублю связана с обострением обстановки на Ближнем Востоке и ростом доллара как «защитного» актива. Евро по отношению к доллару слабеет. Но к рублю евро дорожает, возможно, потому, что рынок опасается, что конфликт может перекинуться на другие страны Ближнего Востока, в том числе на Иран, который сегодня является дружественной и партнёрской страной для России», — отметил эксперт.

Он также допустил, что валютный рынок опасается, что из-за конфликта могут обостриться противоречия в ОПЕК+.

«Кроме того, рынок обеспокоен отсутствием новых мер валютного контроля со стороны ЦБ России и правительства. Если доллар и евро сегодня или завтра с этих уровней не откатятся вниз, доллар может уйти вверх на 109 рублей, евро — на 112—113 рублей. Пока рассматриваем для доллара базовый сценарий на середину октября в 98—102 рубля, для евро вполне вероятен диапазон 103—107 рублей. Никакой трагедии для рубля на фоне очередной волны геоэкономической напряжённости не происходит», — заключил собеседник RT.

Ранее сообщалось, что курс доллара поднялся выше 102 рублей впервые с 23 марта 2022 года.

Курс евро на Московской бирже превысил 107 рублей впервые с 15 августа текущего года.