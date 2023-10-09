Удмуртия в пять раз увеличила экспорт молочной продукции в Узбекистан и Китай

Из Удмуртии экспортировали в Узбекистан и Китай более 1,7 тыс. т молочной продукции с начала года. При этом за аналогичный период прошлого года в эти же страны было экспортировано 343 т продукции.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия», со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.

С начала осени в Узбекистан и Китай было экспортировано 257 т сухой молочной сыворотки, молочных коктейлей, ультрапастеризованного молока. Страны-импортёры признали продукцию республики безопасной и соответствующей их требованиям.

Ранее сообщалось, что Удмуртия нарастила объёмы экспорта в Индию на 89% по итогам 2022 года.