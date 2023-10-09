Удмуртия в пять раз увеличила экспорт молочной продукции в Узбекистан и Китай
Об этом сообщает ИА «Удмуртия», со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
С начала осени в Узбекистан и Китай было экспортировано 257 т сухой молочной сыворотки, молочных коктейлей, ультрапастеризованного молока. Страны-импортёры признали продукцию республики безопасной и соответствующей их требованиям.
Ранее сообщалось, что Удмуртия нарастила объёмы экспорта в Индию на 89% по итогам 2022 года.