Аналитик Шнейдерман не исключил роста цен на нефть на 5—10% в ближайшие недели

Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», заявил в беседе с RT, что ситуация, которая произошла на Ближнем Востоке, безусловно, повлияет на мировые цены на нефть значительно.

«Скорее всего, стоимость чёрного золота будет расти стремительно. Мы считаем, что рост на 5—10% возможен в ближайшие недели. В связи с этим российская валюта может укрепиться. На рубль будут влиять и другие значимые факторы, но сейчас обострение конфликта на Ближнем Востоке — один из крупнейших факторов для всех глобальных рынков», — пояснил эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что цены на нефть резко выросли на фоне событий на Ближнем Востоке.

Нефть подорожала до самого высокого с начала этого месяца уровня и торгуется по ценам выше $86 за баррель.