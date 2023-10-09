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Аналитик Шнейдерман не исключил роста цен на нефть на 5—10% в ближайшие недели

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Анастасия Румянцева
Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс», заявил в беседе с RT, что ситуация, которая произошла на Ближнем Востоке, безусловно, повлияет на мировые цены на нефть значительно.
Аналитик Шнейдерман не исключил роста цен на нефть на 5—10% в ближайшие недели
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«Скорее всего, стоимость чёрного золота будет расти стремительно. Мы считаем, что рост на 5—10% возможен в ближайшие недели. В связи с этим российская валюта может укрепиться. На рубль будут влиять и другие значимые факторы, но сейчас обострение конфликта на Ближнем Востоке — один из крупнейших факторов для всех глобальных рынков», — пояснил эксперт. 

Ранее в СМИ появилась информация о том, что цены на нефть резко выросли на фоне событий на Ближнем Востоке.

Нефть подорожала до самого высокого с начала этого месяца уровня и торгуется по ценам выше $86 за баррель.

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