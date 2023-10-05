Объём промышленного производства Москвы вырос на 12% с начала года
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Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.
«Предприятия города стабильно развиваются. Так, за восемь месяцев 2023 года промышленное производство в столице выросло на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 13,9%», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Также стало известно, что в сентябре 2023 года предприятия в Ульяновской области получили финансовую поддержку более чем на 150 млн рублей, передаёт mosaica.ru.
Средства на развитие производства предоставляет региональный Фонд финансирования промышленности и предпринимательства и областной Гарантийный фонд.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области объём производства автотранспорта, включая прицепы и полуприцепы, увеличился на 35,9% в январе — августе текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.