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Объём промышленного производства Москвы вырос на 12% с начала года

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Объём промышленного производства в Москве в январе — августе 2023 года вырос более чем на 12%. Рост обеспечен в том числе за счёт увеличения выпуска товаров в обрабатывающих отраслях.
Объём промышленного производства Москвы вырос на 12% с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Klaus Vedfelt

Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Предприятия города стабильно развиваются. Так, за восемь месяцев 2023 года промышленное производство в столице выросло на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. При этом обрабатывающие предприятия увеличили выпуск продукции на 13,9%», — заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Также стало известно, что в сентябре 2023 года предприятия в Ульяновской области получили финансовую поддержку более чем на 150 млн рублей, передаёт mosaica.ru.

Средства на развитие производства предоставляет региональный Фонд финансирования промышленности и предпринимательства и областной Гарантийный фонд.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области объём производства автотранспорта, включая прицепы и полуприцепы, увеличился на 35,9% в январе — августе текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.

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