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В Свердловской области производство автотранспорта выросло на 35% в 2023 году

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В Свердловской области объём производства автотранспорта, включая прицепы и полуприцепы, увеличился на 35,9% в январе — августе текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2022-го.
В Свердловской области производство автотранспорта выросло на 35% в 2023 году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт Свердловскстата.

Также из данных следует, что производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки, увеличилось на 45,1%.

«Объём изготовления прочих транспортных средств и оборудования поднялся до 35,6%» — сказано в сообщении.

Наряду с этим увеличился объём ремонта и монтажа машин и оборудования за аналогичный период — на 61,4%.

Ранее НСН сообщала, что столичный производитель создал программное обеспечение (ПО) для роботизированных систем собственного производства.

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