В Свердловской области производство автотранспорта выросло на 35% в 2023 году
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официальный сайт Свердловскстата.
Также из данных следует, что производство машин и оборудования, не включённых в другие группировки, увеличилось на 45,1%.
«Объём изготовления прочих транспортных средств и оборудования поднялся до 35,6%» — сказано в сообщении.
Наряду с этим увеличился объём ремонта и монтажа машин и оборудования за аналогичный период — на 61,4%.
Ранее НСН сообщала, что столичный производитель создал программное обеспечение (ПО) для роботизированных систем собственного производства.