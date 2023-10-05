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МВФ: в ряде стран инфляция останется выше целевого значения до 2025 года

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в ряде государств инфляция останется выше целевого значения вплоть до 2025 года.
МВФ: в ряде стран инфляция останется выше целевого значения до 2025 года
  • AFP
  • © Stefani Reynolds

«Инфляция в большинстве стран снижается, но, скорее всего, сохранится выше целевого показателя для ряда государств вплоть до 2025 года», — цитирует Георгиеву РИА Новости.

Как отметила глава МВФ, государствам необходимо держать процентные ставки на высоком уровне как можно дольше, чтобы победить инфляцию. 

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что решение будет зависеть от ситуации в российской экономике.

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