МВФ: в ряде стран инфляция останется выше целевого значения до 2025 года

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что в ряде государств инфляция останется выше целевого значения вплоть до 2025 года.

«Инфляция в большинстве стран снижается, но, скорее всего, сохранится выше целевого показателя для ряда государств вплоть до 2025 года», — цитирует Георгиеву РИА Новости.

Как отметила глава МВФ, государствам необходимо держать процентные ставки на высоком уровне как можно дольше, чтобы победить инфляцию.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что решение будет зависеть от ситуации в российской экономике.