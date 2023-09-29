Глава ЦБ Набиуллина допустила повышение ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на вопрос о возможности повышения ключевой ставки заявила, что решение будет зависеть от ситуации в российской экономике.

Об этом глава регулятора сказала в ходе ХХ Международного банковского форума.

По её словам, Центробанк намерен следить за тем, какой эффект принятые решения оказывают на уровень инфляции.

«Прогноз на этот год подразумевает и то, что ставка до конца года может остаться на нынешнем уровне, может и повыситься», — цитирует Набиуллину РИА Новости.

15 сентября заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин допустил возможность снижения ключевой ставки в 2024 году.