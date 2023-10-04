Autonews: новый седан «Москвич 6» будет стоить от 2,7 млн рублей

Цены на новый седан «Москвич 6» на «механике» составят от 2,7 млн рублей, а с вариатором — 3,1 млн рублей, сообщает Autonews со ссылкой на автосалоны столицы.

Как рассказали изданию в одном из автосалонов, «автомобили уже производят на заводе». Там отметили, что на автомобиль выстроилась небольшая очередь. Как долго продержатся такие цены — неизвестно.

Продавец признал, что наблюдается рост цен, в июне кроссоверы «Москвич 3» были дешевле на 200 тыс. рублей.

В другом салоне сообщили, что автомобиль будет стоить «от 2,4—2,6 млн рублей».

4 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил о запуске в производство новой модели автомобиля — «Москвич 6».