Шульгинов: сокращение экспорта электроэнергии в КНР окажет малое влияние на цены

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов в кулуарах Энергетического форума ШОС заявил, что сокращение экспорта электроэнергии в КНР окажет минимальное влияние на цены для потребителей в ДФО.

Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, что эти отклонения будут минимальны. Нужно найти баланс интересов экспортёра и потребителей», — отметил Шульгинов.

Он добавил, что министерство ищет баланс, чтобы выйти на минимальную рентабельность «Интер РАО» и обеспечить возможность снижения цены для потребителей ДФО.

Ранее российская энергетическая компания «Интер РАО» начала частичное ограничение поставок электроэнергии в Китай.

11 сентября Шульгинов заявил об ограничениях по экспорту электроэнергии в Китай, которые будут действовать до конца года.