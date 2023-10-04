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Шульгинов: сокращение экспорта электроэнергии в КНР окажет малое влияние на цены

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Глава Минэнерго России Николай Шульгинов в кулуарах Энергетического форума ШОС заявил, что сокращение экспорта электроэнергии в КНР окажет минимальное влияние на цены для потребителей в ДФО.
Шульгинов: сокращение экспорта электроэнергии в КНР окажет малое влияние на цены
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, что эти отклонения будут минимальны. Нужно найти баланс интересов экспортёра и потребителей», — отметил Шульгинов.

Он добавил, что министерство ищет баланс, чтобы выйти на минимальную рентабельность «Интер РАО» и обеспечить возможность снижения цены для потребителей ДФО.

Ранее российская энергетическая компания «Интер РАО» начала частичное ограничение поставок электроэнергии в Китай.

11 сентября Шульгинов заявил об ограничениях по экспорту электроэнергии в Китай, которые будут действовать до конца года.

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