Шульгинов: сокращение экспорта электроэнергии в КНР окажет малое влияние на цены
- РИА Новости
Об этом пишет ТАСС.
«Я думаю, что эти отклонения будут минимальны. Нужно найти баланс интересов экспортёра и потребителей», — отметил Шульгинов.
Он добавил, что министерство ищет баланс, чтобы выйти на минимальную рентабельность «Интер РАО» и обеспечить возможность снижения цены для потребителей ДФО.
Ранее российская энергетическая компания «Интер РАО» начала частичное ограничение поставок электроэнергии в Китай.
11 сентября Шульгинов заявил об ограничениях по экспорту электроэнергии в Китай, которые будут действовать до конца года.