МВФ: фрагментация рынков нефти и газа может повлиять на инфляцию и ВВП Европы
- AFP
Об этом заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
«Европа может испытать значительное воздействие на инфляцию и ВВП, при этом данное влияние обусловлено главным образом фрагментацией нефтяного и газового рынков», — говорится в документе.
Ранее Wall Street Journal писала, что угроза прекращения поддержки Украины со стороны США ставит под вопрос способность Европы решать эту задачу из-за её проблем в экономике и слабости оборонной промышленности.