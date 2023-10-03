МВФ: фрагментация рынков нефти и газа может повлиять на инфляцию и ВВП Европы

Фрагментация нефтяного и газового рынков может оказать значительное негативное влияние на инфляцию и ВВП Европы.

Об этом заявили в Международном валютном фонде (МВФ).

«Европа может испытать значительное воздействие на инфляцию и ВВП, при этом данное влияние обусловлено главным образом фрагментацией нефтяного и газового рынков», — говорится в документе.

Ранее Wall Street Journal писала, что угроза прекращения поддержки Украины со стороны США ставит под вопрос способность Европы решать эту задачу из-за её проблем в экономике и слабости оборонной промышленности.