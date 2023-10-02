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Экономист спрогнозировал курс доллара в районе 100 рублей на ближайшую неделю

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Ангелина Шурпина
Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман в беседе с RT прокомментировал информацию о том, что курс доллара на Московской бирже превысил 99 рублей впервые с 15 августа текущего года.
Экономист спрогнозировал курс доллара в районе 100 рублей на ближайшую неделю
  • Gettyimages.ru
  • © Dennis Gross

Как отметил специалист, скорее всего, этот рост показывает, что меры Центробанка для сдерживания курсов валют «были недостаточны» и регулятору, по прогнозу аналитика, придётся принимать дополнительные меры.

По мнению эксперта, в ближайшее время ставка может быть ещё увеличена и, возможно, это будет не последнее увеличение. 

«Тем не менее мы также считаем, что макроэкономическая ситуация в стране на данный момент приемлемая. Ближайшие цели на эту неделю по доллару — 100—101 рубль и по евро — 105—106 рублей», — рассказал Шнейдерман.

Ранее стало известно, что курс доллара на Московской бирже превысил 99 рублей впервые с 15 августа текущего года.

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