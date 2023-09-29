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Аналитик Чернов дал прогноз по курсу доллара на следующую неделю

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Анастасия Белоусова
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT дал прогноз по курсу доллара на следующую неделю.
Аналитик Чернов дал прогноз по курсу доллара на следующую неделю
  • РИА Новости

По словам аналитика, Банк России продлил до 31 марта 2024 года ограничения на переводы за границу для россиян и нерезидентов из дружественных стран в $10 тыс. в месяц.

Чернов считает, что эта мера в целом не изменит баланс спроса и предложения на валюту на бирже, «так как эти ограничения действуют с марта 2022 года и уже учтены в котировках валют».

«На следующей торговой неделе курс доллара на Московской бирже, вероятно, останется в диапазоне 95—97,50 рубля, но может предпринять попытки роста в район сентябрьских максимумов 98,50 рубля», — заключил он.

Ранее российский министр экономического развития Максим Решетников заявил, что доля рублей в экспорте России в июле составила 41%.

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